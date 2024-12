VÍDEO: Ônibus fica ‘pendurado’ prestes a cair em córrego após acidente, na Zona Leste de São Paulo

Um vídeo mostra um ônibus municipal que ficou “pendurado”, prestes a cair em um córrego, após sofrer um acidente na Zona Leste de São Paulo. O caso ocorreu na noite de sábado (30), quando uma testemunha gravou as imagens e foi possível ver que as rodas traseiras do coletivo estavam suspensas. De acordo com a SPTrans, o veículo não levava passageiros naquele momento e o motorista não ficou ferido.

As imagens foram divulgadas pelo portal “Metrópoles”. Conforme a reportagem, o acidente ocorreu no cruzamento entre a Avenida Jacu Pêssego e a Rua Bartolomeu Ferrari. O ônibus só não caiu no córrego por conta de um muro de proteção existente no local (assista abaixo).

A SPTrans enviou uma equipe para auxiliar na retirada do veículo. Na sequência, o coletivo, que fazia a linha 3027/Shopping Aricanduva 3027, foi encaminhado para a manutenção.

Ainda não se sabe quais foram as causas do acidente e se outro veículo foi envolvido.

LEIA TAMBÉM:

Tombamento na Castello Branco

Um ônibus de dois andares que levava 34 pessoas de Maringá (PR) para São Paulo (SP) tombou na Rodovia Castello Branco durante as primeiras horas da manhã de sexta-feira (29). O acidente ocorreu na altura do município de Itatinga, no interior de São Paulo.

Ao todo, 34 pessoas estavam a bordo do veículo no momento em que ele tombou no canteiro central da Rodovia Castello Branco, por volta das 5h da manhã. Entre os passageiros, cinco vítimas foram resgatadas com ferimentos leves e encaminhadas para um hospital em Botucatu.

O motorista não soube explicar à Polícia Rodoviária como perdeu o controle da direção e tombou no canteiro.