Ônibus de viagem que tinha como destino a cidade de São Paulo tomba na Rodovia Castello Branco

Um ônibus de dois andares que levava 34 pessoas de Maringá (PR) para São Paulo (SP) tombou na Rodovia Castello Branco durante as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, dia 29 de novembro. Conforme informações do G1, o acidente ocorreu na altura do município de Itatinga, no interior de São Paulo.

Ao todo, 34 pessoas estavam a bordo do veículo no momento em que ele tombou no canteiro central da Rodovia Castello Branco, por volta das 5h da manhã. Entre os passageiros, cinco vítimas foram resgatadas com ferimentos leves e encaminhadas para um hospital em Botucatu. O motorista não soube explicar à Polícia Rodoviária como perdeu o controle da direção e tombou no canteiro.

Trânsito flui normalmente

Apesar do acidente e das movimentações para atendimento às vítimas, o trânsito na altura do km 208 da pista leste da Castello Branco segue fluindo normalmente. Não houve a necessidade de interdições na pista ou registro de lentidão no trânsito.

Equipes da concessionária responsável pela manutenção da via estão presentes no local do acidente para realizar a remoção do veículo. Até o momento não foram divulgadas informações sobre a identidade dos feridos encaminhados ao hospital.