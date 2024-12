Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 76 milhões no próximo sorteio; veja os números de sábado

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2802 da Mega-Sena, que foi sorteado na noite de sábado (30), em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa para o próximo sorteio, que será realizado na quarta-feira (3), é de R$ 76 milhões.

Veja abaixo os números sorteados no sábado:

17, 21, 26, 28, 32, 60

No total, 36 apostas acertaram a quina (cinco números) e levaram, cada uma, prêmio de R$ 120.206,97. Outros 4.510 jogadores marcaram a quadra (quatro números) e ganharam R$ 1.370,74.

As apostas para o concurso 2803 podem ser feitas nas casas lotéricas ou pela internet até 19h da próxima quarta-feira. O jogo simples, com seis números, custa R$ 5.

Mega-Sena da Virada

As lotéricas já começaram a receber as apostas para a famosa Mega da Virada, que segundo a Caixa deve bater o recorde de maior prêmio da história das loterias, com previsão de R$ 600 milhões.

Assim como nos concursos normais, a aposta simples da Mega da Virada custa R$ 5.

Como se trata de um sorteio especial, ele não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, ganha os apostadores que fizeram a quina e assim por diante.