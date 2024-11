Jacaré de 1,50 metro aparece em quintal de casa e assusta moradores, no interior de São Paulo

Jacaré-de-papo-amarelo de 1,50 metro assustou moradores ao aparecer no quintal de casa, em Castilho, no interior de SP

Um jacaré-de-papo-amarelo de 1,50 metro apareceu no quintal de uma casa em Castilho, no interior de São Paulo, e assustou os moradores. Apesar do tamanho não ser grande para a espécie, que pode passar dos 2 metros, o réptil é considerado agressivo e demandou uma operação cautelosa do Corpo de Bombeiros. No fim, ele foi resgatado ileso.

O caso aconteceu na manhã de sexta-feira (29). Após ser removido da casa, o animal foi transportado para uma área apropriada ao seu habitat natural.

Conforme os bombeiros, ninguém foi ferido pelo jacaré enquanto esteve na residência. A orientação em casos semelhantes é que os moradores não tentem fazer a captura dos répteis, mantenham distância e acionem ajuda especializada.

