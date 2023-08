“Pesadelo vivo”: Crocodilo monstro de quase 400 quilos é capturado nos EUA

Após sete exaustivas horas de luta intensa, quatro experientes caçadores conseguiram retirar do rio Yazoo, no Mississippi, Estados Unidos, o maior crocodilo da história da região, pesando quase 400 quilos e medindo 4,2 metros de comprimento, de acordo com notícia do NY Post.

O gigantesco animal com aparência pré-histórica foi retirado do rio no segundo dia depois da abertura da temporada de caça aos crocodilos no estado. Segundo um dos caçadores, a fera foi avistada no início da noite, por volta das 21h, logo que começaram a caçada. “Suas costas eram enormes. Era como se estivéssemos seguindo uma canoa”, disse Don Woods, um dos caçadores.

Segundo Don, o animal foi fisgado oito ou nove vezes e quebrou todas as varas e molinetes usados para tentar fisgá-lo durante a madrugada. Quando os caçadores conseguiram dominar o animal e trazê-lo para o barco já eram 4h da manhã e estavam todos exaustos. Foi quando eles conseguiram perceber o tamanho da criatura que haviam caçado. “Ficamos surpresos com a largura de suas costas e o tamanho de sua cabeça. Foi surreal, para falar a verdade”, disse Woods.

Além dos 4,2 metros de comprimento e de seu peso de quase meia tonelada, chamou atenção também a largura abdominal do monstro, calculada em 1,6 metros, o suficiente par engoli um homem adulto inteiro. Por isso, o crocodilo monstro foi apelidado por todos como “pesadelo vivo” e a foto do animal e dos quatro caçadores estampou a capa de quase todos os jornais do estado norte-americano.

O recorde anterior de maior crocodilo capturado no Mississippi era de um animal com de mais de 4 metros, pesando cerca de 350 quilos, que foi apanhado por caçadores em 2017.