Caos aéreo: Aeroporto de Congonhas tem mais de 115 voos cancelados após chuva

Aeroporto de Congonhas fica com saguão lotado após ter mais de 70 voos cancelados por causa da chuva; passageiros reclamam do caos

A cidade de São Paulo continua enfrentando os efeitos da chuva forte que atingiu a região na noite da última quinta-feira, dia 28 de novembro. No aeroporto de Congonhas, ao menos 115 voos precisaram ser cancelados até o início da tarde desta sexta-feira (29) em decorrência das chuvas.

ANÚNCIO

Leia também:

Conforme publicação feita pela CNN Brasil, a concessionária Aena, responsável pela gestão do aeroporto, confirmou que na quinta-feira foram canceladas 35 chegadas e 37 partidas. Hoje já foram canceladas 15 partidas e 28 chegadas.

Em nota, a empresa ressaltou que os cancelamentos são um “reflexo do mau tempo registrado na cidade de São Paulo”. Os passageiros também foram orientados a confirmar a situação de seus voos diretamente com as companhias aéreas.

Aéreas confirmam alterações

De acordo com a publicação, algumas companhias aéreas que tiveram alterações em seus voos se pronunciaram sobre o ocorrido e confirmaram as mudanças. A Azul informou que precisou alterar seis voos que pousariam em Congonhas e cancelar outros oito que sairiam ou chegariam a São Paulo.

Por sua vez, a Latam afirmou que alguns voos que sairiam ou teriam como destino os aeroportos de Congonhas e Guarulhos sofreram cancelamentos, atrasos ou precisaram ser alternados por conta das condições do tempo na capital. A Gol também confirmou que voos da companhia foram afetados pelo mau tempo.