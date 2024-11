Briga de facções: bando do Magrelo chacina 3 membros do PCC em Rio Claro

Em mais um confronto da guerra pela disputa de territórios do tráfico, membros de uma quadrilha do interior de São Paulo, chamada de Bando do Magrelo, matou mais três membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) na cidade de Rio Claro, interior de São Paulo, na noite do último sábado. A notícia é do Metrópoles.

ANÚNCIO

A execução foi uma resposta do grupo pela morte de Daniel de Paula Sobrinho, de 29 anos, o Vovô, morto dentro de um salão de cabeleireiros por membros da facção.

De acordo com as investigações do Ministério Público de São Paulo, o Bando do Magrelo já eliminou pelo menos 30 integrantes do PCC na disputa pela rota do narcotráfico na cidade de Rio Claro e mais oito cidades da região.

LEIA TAMBÉM:

O Bando do Magrelo é liderado por Anderson de Menezes, que está preso desde 23 de maio do ano passado e se intitula “o novo Marcola”, em uma referência a Marco Willians Herbas Camacho, principal líder do primeiro comando.

COMO FORAM AS EXECUÇÕES

Câmeras de segurança mostraram o momento em que cinco integrantes do Bando do Magrelo chegam a um terreno no bairro das Nações onde Gabriel Lima Cardoso, de 26 anos, Marcelo Henrique Ferreira, 27, José Cláudio Martins Nunes, 50, e um suspeito, de 35 anos, conversavam.

O primeiro a morrer foi Marcelo, que correu e levou um tiro na cabeça e outro na nuca. José Cláudio levou cinco tiros no peito, dois na cabeça e um na nuca, e caiu no terreno. Gabriel pulou o muro do terreno, mas foi alcançado e eliminado com cinco tiros na cabeça e um no joelho direito. O suspeito de 35 anos também foi baleado, mas sobreviveu e foi levado ao hospital. Os atiradores usavam armas com balas de 9 milímetros e carregadores prolongados.