Refém por 12h: modelo Luciana Curtis teve carro avaliado em R$ 200 mil roubado durante sequestro

A modelo Luciana Curtis, de 53 anos, que foi sequestrada e mantida refém por 12 horas, na Zona Norte de São Paulo, teve o carro, um GWM Haval, avaliado em R$ 200 mil, roubado pelos criminosos. A vítima, que estava com o marido, o fotógrafo Henrique Gendre, e a filha caçula do casal, de 11 anos, quando foi rendida, também teve valores transferidos das contas bancárias. O montante levado, no entanto, ainda não foi contabilizado.

De acordo com a Polícia Civil, três homens armados renderam a família na saída de um restaurante no Alto da Lapa, na Zona Oeste da Capital, na noite de quarta-feira (27), e depois levaram as vítimas para um cativeiro na Brasilândia, na Zona Norte. Eles ficaram sob custódia dos bandidos, enquanto eles faziam transferências bancárias, e só foram libertados na quinta-feira (28).

Um vídeo mostra que as vítimas foram mantidas em um cativeiro que contava com um colchão, uma privada e uma pia, em péssimas condições de higiene (veja abaixo):

O caso passou a ser investigado depois que a filha mais velha da modelo e do fotógrafo estranhou ao notar, na manhã de quinta-feira, que eles não estavam em casa e falou com um tio. O homem, por sua vez, procurou a Divisão Antissequestro (DAS) da Polícia Civil e comunicou sobre o sumiço.

Enquanto o caso ainda era apurado, os bandidos libertaram as vítimas em uma comunidade na região de Parada de Taipas, também na Zona Norte da Capital. Eles pediram ajuda a um caminhoneiro, que os levou até uma delegacia.

Em nota enviada ao site G1, a assessoria da modelo confirmou o sequestro e ressaltou que “a família foi libertada e encontra-se bem”.

Modelo Luciana Curtis, o marido e a filha foram mantidos 12h em um cativeiro com um colchão, uma privada e uma pia, em São Paulo (Reprodução/Instagram/Metrópoles)

Investigação

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que “a Divisão Antissequestro do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE) está empenhada na identificação e prisão dos envolvidos no sequestro de uma família ocorrido na noite de quarta-feira (27), na Rua Pio XI, na Zona Oeste de São Paulo”.

“Os criminosos, armados, abordaram as vítimas na saída de um restaurante e as levaram para um cativeiro. Durante as buscas das equipes da delegacia especializada, o bando abandonou a família no local e fugiu nesta quinta-feira (28). A ocorrência foi registrada na 3ª Delegacia de Repressão à Extorsão com Restrição de Liberdade da Vítima, que investiga os fatos. Outros detalhes serão preservados para garantir a autonomia dos trabalhos policiais”, destacou a pasta.

O caso foi registrado como extorsão mediante sequestro. Até o início da tarde desta sexta-feira (29), nenhum dos três suspeitos pelo sequestro havia sido preso.