Integrante do PCC que teria planejado a morte de Sérgio Moro é preso no litoral de São Paulo

Um homem de 42 anos suspeito de integrar a “Sintonia Restrita” do PCC e de ter participação nos planos para sequestrar e matar o senador Sérgio Moro (União Brasil - PR), foi preso no litoral de São Paulo em uma ação da Rota.

De acordo com uma publicação do G1, a prisão foi realizada em um sítio em Itanhaém, na noite da última terça-feira, dia 26 de novembro. Conforme a informação divulgada pela Polícia Militar, o homem estava escondido e portava documentos falsos e uma arma com numeração raspada.

Prisão celebrada

O suspeito, parte da “Sintonia Restrita” do PCC, um grupo da organização responsável por realizar atentados e assassinatos, teve sua prisão celebrada pelo secretário Guilherme Derrite (PL), em suas redes sociais. Ele ainda reforçou a ligação do homem com o levantamento de informações sobre a rotina de Sérgio Moro, buscando realizar um possível atentado contra a vida do senador.

O momento da prisão foi compartilhado nas redes sociais.