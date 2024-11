Emagrecimento rápido: trio é preso por vender remédio que prometia perda de 10 quilos em 15 dias

Três mulheres foram presas em operação contra remédio ilegal que prometia emagrecimento milagroso, no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta quarta-feira (27) a “Operação Seca Máximo”, que mirou um grupo que vendia um remédio pirata nas redes sociais que prometia a perda de 10 quilos em 15 dias. O medicamento milagroso, no entanto, era adquirido em farmácias e rotulado com a logo dos criminosos. Pessoas que usaram a substância sentiram fortes efeitos colaterais, como tonturas, vômitos e tremores, e denunciaram o caso. Três mulheres foram presas, sendo duas delas mãe e filha.

ANÚNCIO

Conforme a polícia, o remédio “Seca Máximo” tinha na composição inibidores de apetite e laxante. A investigação descobriu que Marcelly Neves de Lima, apontada como a líder do grupo, adquiria os medicamentos na farmácia e, depois, os colocava em outras embalagens com o novo rótulo. Depois, oferecia o item nas redes sociais, dizendo que se tratava de um produto 100% natural, fitoterápico, que garantia um emagrecimento rápido.

“Ela compra os produtos originais, tirava os medicamentos do blister, colocava nos frascos dela, que são utilizados mesmo por farmácias de manipulação, produzia os rótulos, colava e fazia a venda”, explicou o delegado Álvaro Gomes, titular da 19ª Distrito Policial da Tijuca, ao site G1.

Havia um grupo no WhatsApp, onde eram feitas as venda dos remédios. As conversas foram analisadas e a polícia encontrou vários depoimentos de pessoas que tinham tomado a substância e reclamavam dos efeitos colaterais. Marcelly sempre respondia, dizendo que era “normal” e que, quanto mais elas tomassem o medicamento, mais esses sintomas passariam.

Porém, vítimas contaram à polícia que chegaram a parar no hospital após a ingestão do “Seca Máximo”. “Começamos a investigação por uma vítima que nos procurou e teve diversos efeitos colaterais. Apreendemos, o laudo nos demonstrou que era um produto controlado, que era proibida a venda, e perguntamos como ela fez a obtenção. Ela nos contou que comprou através de um grupo aberto de Whatsapp”, detalhou Gomes.

LEIA TAMBÉM:

Assim, após reunir as informações, a polícia deflagrou a operação e cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em Bonsucesso, Ramos, e Olaria, na Zona Norte, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e na Região dos Lagos.

ANÚNCIO

Além de Marcelly, duas mulheres, que são mãe e filha, também foram presas. Os nomes delas não foram revelados.

O trio poderá responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, venda de produto farmacêutico corrompido, associação criminosa, exposição a perigo da vida e crimes contra o consumidor.

A defesa das mulheres não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.