Mulher morre após fazer hidrolipo em clínica na Zona Leste de SP; ela contratou médico pelas redes sociais

A Polícia Civil investiga a morte de Paloma Lopes Alves, de 31 anos, que teve uma parada cardiorrespiratória após passar por uma uma hidrolipo em uma clínica estética no Carrão, na Zona Leste de São Paulo, e não resistiu. O marido dela, Everton Silveira, contou que a esposa contratou o cirurgião pelas redes sociais e só o conheceu pessoalmente no dia da cirurgia, pela qual pagou R$ 10 mil. O médico Josias Caetano dos Santos negou irregularidades no procedimento e disse que a paciente piorou em “coisa de segundos”.

Paloma deu entrada na clínica Maná Day para a hidrolipo na terça-feira (26), data em que se encontrou com o médico pela primeira vez. Ela tinha feito o acerto com ele sobre a cirurgia pelas redes sociais e fez o pagamento por meio de transferências bancárias.

Em entrevista à TV Globo, o médico disse que a paciente começou a sentir falta de ar minutos após ser levada para a sala de recuperação pós-operatória e ficou inconsciente rapidamente. Ele acionou uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel (Samu), que levou a mulher até o Hospital Municipal do Tatuapé, mas ela não resistiu.

Na unidade hospitalar, foi apontado como causa provável da morte uma embolia pulmonar, mas o laudo da necropsia ainda vai confirmar essa questão.

O marido de Paloma procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência, quando disse que soube que o médico em questão já tinha sido denunciado por vários pacientes por erros em cirurgias.

“A gente foi fazer o procedimento, e eu estava lá. Fizeram uma negligência enorme. Demoraram muito para chamar o Samu. A hora que eu vi que o Samu estava lá, eu saí correndo. Eles não me informaram o que estava acontecendo. Uma situação muito triste, delicada. Nossa, fora do comum. No hospital, tentaram reanimar, mas ela veio a óbito”, afirmou Everton ao G1.

Após o ocorrido, a clínica Maná Day desativou as redes sociais. Já a defesa do médico informou que todos os processos contra ele aberto por pacientes foram arquivados. “O Dr Josias não tem uma condenação penal em relação a erro médico. E todos os processos, os inquéritos policiais que foram abertos, todos foram arquivados. Então, nós iremos prestar os esclarecimentos devidos”, afirmou o advogado Lairon Joe.

O caso foi registrado como morte suspeita no 52º Distrito Policial no Parque São Jorge como morte suspeita. Os investigadores aguardam os laudos periciais sobre o falecimento.

O que é hidrolipo?

A hidrolipo, também chamada de lipoaspiração tumescente, é um procedimento estético bastante invasivo que remove gordura localizada em diversas partes do corpo, como abdômen, quadris, coxas, nádegas. A cirurgia é realizada com anestesia raquidiana, que deixa apenas uma parte do corpo sem sensibilidade. Assim, se não for sedado, o paciente fica acordado o tempo todo.

A hidrolipo é indicada, normalmente, para pessoas que estejam próximas do peso ideal, mas que possuam acúmulos de gordura em pontos específicos do corpo.

O uso dessa terminologia não é reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), mas o órgão orienta que os locais para realização precisam atender alguns pré-requisitos determinados pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), como ser realizado em centros cirúrgicos, hospitais e clínicas que tenham suporte para qualquer intercorrência do paciente.