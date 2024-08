Mulher morre após fazer três procedimentos estéticos em clínica no Pará; polícia apura as causas

Maria Leonice Passos de Melo, de 51 anos, morreu após passar por três cirurgias estéticas em clínica, no Pará

A Polícia Civil investiga as causas da morte de Maria Leonice Passos de Melo, de 51 anos, que faleceu após passar por três procedimentos estéticos em uma clínica na cidade de Marabá, no Pará. Familiares disseram que a vítima ficou mais de 10 horas em uma sala de cirurgia para fazer lipoaspiração, mamoplastia e abdominoplastia. O Conselho Regional de Medicina do Pará (CRM-PA) também instaurou uma apuração sobre o caso.

Maria Leonice deu entrada na clínica para as cirurgias na última sexta-feira (16). Pouco tempo de depois de passar pelos três procedimentos, a mulher apresentou reações adversas e, poucas horas depois, o óbito foi confirmado.

A polícia foi acionada e o corpo levado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames necroscópicos. Na segunda-feira (19), foi liberado para o velório. Já o enterro ocorreu na manhã desta terça-feira (20), no Cemitério Público de Parauapebas, com a presença dos parentes revoltados com o caso.

Os procedimentos estéticos foram realizadas pelo cirurgião plástico Antonio Márcio Nunes Alves, que acumula mais de 40 mil seguidores nas redes sociais. Ele integra a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e, em seu site, afirma que sua clínica conta com “uma equipe de profissionais altamente qualificados”, além de possuir “um centro cirúrgico provido dos mais modernos equipamentos e aparelhos de anestesia”.

O profissional de saúde não foi encontrado para falar sobre a morte da paciente até a publicação desta reportagem.

Já o CRM-PA destacou, em nota, que vai apurar o caso, mas que os procedimentos são sigilosos.