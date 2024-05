Jovem morreu supostamente depois de uma cirurgia de extração de dentes do siso

Um caso surpreendente ocorreu na cidade de Bogotá, na Colômbia mais precisamente na localidade de Bosa, depois que o noticiário da Citytv reportou que uma jovem mulher teria falecido após passar por uma cirurgia nos dentes do siso. Segundo o meio de comunicação, a mulher chamada Zharick Marianne Berrío visitou um centro odontológico localizado no sul da cidade.

De acordo com as mensagens escritas por vários familiares da jovem falecida, ela havia desenvolvido uma grave infecção após se submeter a este procedimento. Zharick Marianne era profissional de enfermagem. Ela estava na capital colombiana com o objetivo de exercer sua profissão.

De acordo com El Tiempo, o fato deixou os familiares e amigos de Zharick em choque, pois acabou com os sonhos e desejos de uma jovem mulher.

Atualmente, as autoridades estão conduzindo as investigações necessárias para determinar se a clínica odontológica é responsável, realizando inspeções com o objetivo de identificar os procedimentos executados pelos profissionais.

“Qualquer procedimento envolve um risco, mas estaremos atentos para saber o que aconteceu, se houve alguma prática inadequada ou se havia alguma condição na paciente que poderia ter desencadeado a tragédia”, disse o secretário de Saúde de Bogotá.

É importante lembrar que tanto a Secretaria quanto o Ministério da Saúde recomendam aos pacientes que, antes de se submeterem a uma cirurgia em um centro médico, verifiquem as respectivas autorizações de saúde e que o pessoal tenha as capacidades e certificações necessárias para realizar a intervenção.