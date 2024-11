Vídeos mostram caos na Linha 3-Vermelha do Metrô; veja alternativas para evitar as estações lotadas

Passageiros enfrentam muitos transtornos na Linha 3-Vermelha do Metrô, em São Paulo, desde 6h50 desta terça-feira (26). Uma interferência na via, na região da Estação Tatuapé, na Zona Leste da Capital, prejudica a circulação dos trens. Com isso, as plataformas estão lotadas em várias estações, conforme mostram postagens nas redes sociais. Existem algumas alternativas que podem ser usadas para evitar esse caos (veja mais detalhes abaixo).

Os trens funcionam com velocidade reduzida e maiores intervalos entre as estações Santa Cecília e Itaquera. De Santa Cecília a Palmeiras-Barra Funda, o trecho está paralisado, pois alguns passageiros desembarcaram no túnel e seguiam a pé até a próxima estação.

O Metrô não detalhou qual foi a interferência na via, mas destacou que os técnicos trabalham para resolver a situação.

“A operação dos trens na Linha 3-Vermelha acontece com velocidade reduzida e maior tempo de parada em razão de uma interferência na via na região da estação Tatuapé. O Metrô está trabalhando para normalizar a circulação dos trens e pede desculpas aos passageiros pelos transtornos provocados”, destacou o órgão.

Por conta da falha, a integração com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) em Corinthians-Itaquera e Tatuapé estão abertas para acesso à Linha 11-Coral de forma gratuita. Também foi acionado o sistema Paese.

“O PAESE foi acionado nos trilhos com a CPTM (abertura antecipada da integração nas estações Tatuapé e Itaquera – elas abrem às 10h) e com ônibus SPTrans no trecho de Penha a Sé”, ressaltou o Metrô.

Porém, por conta do grande fluxo de passageiros, já são sentidos reflexos em outros locais. Na Estação da Luz e na Sé, da CPTM, por exemplo, também há muita gente nas plataformas (veja abaixo).

Alternativas

Para evitar o caos nos trilhos, os passageiros que saem da Zona Leste com destino a Capital podem optar por ônibus da linha 4310/10, da Viação Metrópole Paulista, que liga os terminais Itaquera e Parque Dom Pedro II, passando pela Radial Leste.

A linha 4310/21, que opera entre o Metrô Arthur Alvim e o Parque Dom Pedro II também pode ser uma alternativa.

Há outras linhas de ônibus que atendem a região. Veja algumas abaixo: