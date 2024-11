Mega-Sena: hoje tem prêmio acumulado de R$ 55 milhões

O concurso 2.800 da Mega-Sena vai sortear nesta terça-feira um prêmio milionário que está acumulado há vários sorteios. São R$ 55 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas da sorte, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

Como é um sorteio final zero, o prêmio tem um adicional referente às arrecadações dos cinco concursos anteriores.

LEIA TAMBÉM:

Quem for tentar a sorte para por as mãos nessa grana toda deve procurar as casas lotéricas credenciadas até 19h e fazer sua aposta. Quem preferir pode fazer pela internet, pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.

O sorteio será feito a partir das 20h no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Todos os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal no Youtube e Facebook chamado Loterias Caixa.

MEGA DA VIRADA

As lotéricas já começaram a receber as apostas para a famosa Mega da Virada, que segundo a Caixa deve bater o recorde de maior prêmio da história das loterias, com previsão de R$ 600 milhões.

Assim como a aposta normal, a aposta simples da Mega da Virada custa R$ 5.