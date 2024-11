Jovem de 20 anos é morto pela própria mãe com golpe de faca no pescoço no interior de São Paulo

Na tarde do último domingo, dia 24 de novembro, uma mulher, de 45 anos, foi presa em flagrante suspeita de matar o próprio filho, em Capivari, município do interior do estado de São Paulo, de acordo com a Polícia Civil. As informações são do portal G1.

ANÚNCIO

O jovem, de 20 anos, foi golpeado no pescoço e morreu na casa da família, localizada no bairro Santo Antonio. A mulher tinha um ferimento na barriga e foi encaminhada para a Santa Casa da cidade. Ela segue internada sob escolta.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), os policiais encontraram a vítima morta na residência. “A indiciada, mãe do jovem, apresentava um ferimento no abdômen, após atentar contra a própria vida. O socorro foi acionado e ela encaminhada ao hospital local”, declarou.

O marido da mulher, que não teve a identidade divulgada, disse à Polícia Civil que tomou um café preparado por ela por volta das 9h de domingo.

Ele contou que sentiu algo diferente no fundo do copo e, depois, acabou dormindo. Ainda segundo relato à polícia, quando acordou, perto das 15h, ele foi até a cozinha e encontrou a companheira de barriga para cima, vomitando, com uma faca no abdômen.

Leia também:

Mulher é morta pelo ex-marido em rua de grande movimento na 25 de Março

ANÚNCIO

O homem afirmou que, ao ver a mulher caída, agiu por instinto, retirou a faca e a colocou em cima da pia. Ele relatou à corporação que depois foi até a sala e encontrou o filho morto.

Na sequência, voltou à cozinha e encontrou um bilhete deixado pela esposa. No entanto, achou estranho pois o mesmo estava escrito com letra de forma, modo que a esposa não costumava escrever.

A polícia registrou na ocorrência que a mulher teria feito exames e cirurgia para retirada do útero. Ainda de acordo com o marido, ela apresentava quadro depressivo. O filho dele prestaria a segunda fase do vestibular para faculdade neste domingo.

A perícia foi acionada e o caso registrado como homicídio na Delegacia Seccional de Piracicaba (SP). A faca utilizada no crime, o bilhete e demais objetos foram apreendidos. O velório do jovem acontecerá nesta terça-feira (26), às 6h, em Capivari.