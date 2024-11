Bombeiros buscam jovem que desapareceu no mar em Praia grande durante o aniversário da mãe

Fabiano Souza do Nascimento

As buscas por um jovem de 19 anos desaparecido na Praia Grande, litoral de São Paulo, no último sábado (23) seguem sendo realizadas pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar). Fabiano Souza do Nascimento é natural de Osasco, na grande São Paulo, e estava no litoral comemorando o aniversário de sua mãe.

ANÚNCIO

Leia também: Jovem de 27 anos desaparece após entrar no mar no Guarujá (SP)

O desaparecimento do rapaz foi registrado no sábado (23). Ele estava no mar, na região da Vila Caiçara (Praia Grande), acompanhado dos irmãos e de um amigo quando foi levado por uma corrente de retorno e desapareceu por volta das 15h50. Desde então, o jovem não foi mais visto.

Amigo tentou ajudar

Conforme publicado pelo G1, um dos amigos que estava no mar com Fabiano afirmou que ao ser puxado pela corrente o jovem entrou em situação de afogamento. Ao perceber a gravidade do caso o amigo começou a pedir ajuda de outros banhistas, mas notou que o rapaz desapareceu ao se virar novamente para onde ele para onde ele estava.

Um vendedor que estava na praia no momento do incidente também tentou auxiliar os jovens. Em relato aos socorristas ele conta ter visto Fabiano afundar no mar e desaparecer.

Até o momento Fabiano segue desaparecido, sendo que o GBMar iniciou novas buscas pelo rapaz na manhã desta segunda-feira, dia 25 de novembro.