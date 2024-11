Jovem de 27 anos desaparece após entrar no mar no Guarujá (SP)

Um jovem de 27 anos desapareceu após entrar no mar na Praia da Enseada, no Guarujá, litoral de São Paulo. Vitor Gustavo de Jesus Dantas, que é barbeiro e fazia um “bate e volta” na praia no dia 20 de novembro, estava acompanhado de um amigo e foi visto pela última vez enquanto mergulhava no local.

De acordo com reportagem do G1, a prima de Vitor, Vanessa Santana, confirmou que ele foi para a praia acompanhado de um amigo e do filho do rapaz, que tem 11 anos. No local, eles deixaram seus pertences em um quiosque de praia e foram mergulhar.

“Eles deixaram os pertences no quiosque e foram mergulhar. Meu primo foi nadando mais para o fundo e eles ficaram mais no raso”, explica Vanessa. Segundo ela, o amigo do primo e o filho voltaram para a areia para comer e beber no quiosque enquanto Vitor ainda estava no mar. O homem conta que outros banhistas estavam perto do rapaz.

“Não sabemos se ele saiu do mar e aconteceu alguma coisa, se está perdido na cidade. Os bombeiros fizeram buscas por cima e ninguém viu nada. Desde então a gente está sem notícias”, afirma Vanessa.

O amigo retornou para São Paulo

O amigo de Vitor, responsável por comunicar os familiares sobre o desaparecimento do rapaz, retornou para a capital no mesmo dia enquanto os familiares do barbeiro foram para o Guarujá realizar buscas. No local eles registraram um boletim de ocorrência de desaparecimento.

Segundo o GBMar, o tio do rapaz compareceu a base dos bombeiros no dia 21 de novembro, perto das 17h para comunicar o desaparecimento de Vitor após entrar no mar. No entanto, os bombeiros não viram ou registraram afogamentos na ocasião, sendo informados do desaparecimento apenas no dia seguinte.