"Bicuda na Constituição": general citado no inquérito do golpe é apontado como o mais radical entre os indiciados

O general Mário Fernandes é um dos 37 indiciados no inquérito do golpe de Estado que levaria à morte do presidente Lula. Considerado como o “mais radical e menos flexível” entre os quatro militares presos na Operação Contragolpe, Fernandes teve mensagens de áudio transcritas nos últimos dias. Em uma delas, o general e ex-integrante do governo Bolsonaro chegou a dizer que “deu uma bicuda” na Constituição.

ANÚNCIO

Leia também:

De acordo com o portal Metrópoles, em novembro de 2022 Fernandes estava envolvido com o grupo que atuava para aplicar um golpe de Estado e impedir a posse do presidente eleito naquele ano, Luiz Inácio Lula da Silva. Nos planos do grupo estava o envenenamento de Lula e Alckmin, e a prisão e morte de Alexandre de Moraes.

Mensagens transcritas

Conforme informações recentemente publicadas, uma série de mensagens de áudio entre Fernandes e outro homem, identificado como Sérgio, foram transcritas pela Polícia Federal. Em uma delas o general fala sobre “dar uma bicuda nas quatro linhas da Constituição”.

Veja:

Áudio transcrito fala de "bicuda na constituição" Áudio transcrito fala de "bicuda na constituição" (Reprodução - PF)

A expressão “jogar dentro das quatro linhas da Constituição” foi muito utilizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante o período eleitoral, quando ele pleiteava a reeleição ao apresentar um discurso mais “moderado”.

Vale lembrar que Mário Fernandes foi chefe na Secretaria-Geral da Presidência durante o mandato de Bolsonaro e auxiliaria os acampamentos de manifestantes em frente ao QG do Exército em Brasília, segundo a PF. Ele seria um dos envolvidos na elaboração dos planos que levariam à morte de autoridades e, na sequência, a um possível golpe de Estado.