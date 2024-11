Serial Killer de Alagoas: defesa tenta provar insanidade mental do assassino confesso

A defesa de Albino Santos de Lima, de 42 anos, que ficou conhecido como “Serial Killer de Alagoas”, alega que o assassino confesso de ao menos 10 pessoas sofre com problemas de insanidade mental. Segundo informações recentes, os advogados de Albino tentam provar que ele é um sociopata e deram entrada em um “incidente de insanidade mental” na Justiça. Desta forma, eles buscam para que o homem seja classificado como inimputável, ou seja, incapaz de responder pelos seus atos.

Conforme reportagem do G1, a defesa do homem tenta provar que Albino é inimputável e que, por tal motivo, não pode ser punido de acordo com o processo penal aplicado ao crime em cometido. Diante do pedido da defesa, a Justiça deu prazo de cinco dias para que a Defensoria Pública envie os principais questionamentos a respeito da alegação da defesa. Eles deverão ser respondidos por um perito.

O que acontece caso ele seja considerado inimputável

Uma vez que as documentações devidas sejam entregues à Justiça e caso Albino seja considerado inimputável, o homem poderá ser tratado em unidades de saúde como os Centros de Atenção Psicossocial (Caps), ou deverá permanecer sob tutela da família uma vez que uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou que os manicômios judiciários no Brasil não podem receber mais presos.

Relembre o caso

Investigações realizadas pelas autoridades locais revelaram que Albino seria o autor de 10 assassinatos de jovens entre 13 e 25 anos, cometidos entre outubro de 2023 e agosto de 2024 nas periferias de Maceió. Ele teria utilizado uma pistola 380 que pertence a seu pai, um policial militar aposentado.

Em se celular foi localizado um calendário com imagens das vítimas e sinalizações das datas de cada crime. Ele também mantinha registros de matérias jornalísticas e demais reportagens referentes a cada um dos homicídios.

Segundo informações divulgadas previamente, Albino também costuma visitar o túmulo das vítimas e registrar o momento em vídeos e fotos nos quais ironizava os crimes.