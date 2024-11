Veja quem são as vítimas do Serial Killer de Alagoas

A identificação das vítimas de Albino Santos de Lima, que ficou conhecido como o “Serial Killer de Alagoas”, revelou detalhes do perfil escolhido pelo assassino. Os jovens, com idades entre 13 e 25 anos, moravam na mesma região periférica da Maceió. Dos 10 casos atribuídos a ele, Albino confessou oito assassinatos.

Segundo reportagem do G1, todas as vítimas já identificadas moravam na região periférica da capital, nos bairros Vergel do Lago, Ponta Grossa e Levada. As mortes aconteceram entre os meses de outubro de 2023 e agosto de 2024, sendo que a arma utilizada nos crimes foi confirmada como sendo a pistola calibre 380 apreendida na casa de Albino Santos.

Para escolher suas vítimas, ele monitorava o perfil delas pelas redes sociais, e afirmou que todas eram parte de uma organização criminosa, algo já desmentido pela investigação.

Quem eram as vítimas

Até o momento foram identificadas 10 vítimas do Serial Killer de Alagoas, no entanto existe a possibilidade de que o número de vítimas feitas pelo homem seja maior, chegando a 18 jovens, em sua maioria mulheres, de 13 a 25 anos.

Saiba quem foram as vítimas já identificadas: