Serial Killer de Alagoas costumava tirar fotos dos túmulos dos mortos; polícia apura se ele fez mais vítimas

Albino Santos de Lima, de 42 anos, apontado como o maior serial killer de Alagoas, tinha costumes estranhos que iam além do assassinato das vítimas. O homem, que está preso, visitava os cemitérios para tirar fotos dos túmulos dos seus alvos. A Polícia Civil diz que ele matou ao menos 10 pessoas, sendo que confessou oito crimes, mas a investigação avança para descobrir se há mais mortos.

As fotos dos túmulos foram encontradas pela polícia no celular de Albino. Em uma delas, ele apareceu fazendo uma “selfie” na frente da capela do Cemitério de São José. Em outra, mostrava sepulturas, que seriam do casal Debora Vitoria Silva Dos Santos, 21 anos, e John Lenno Santos Ferreira, 20 anos, mortos a tiros em dezembro de 2023.

Ainda não se sabe o motivo do homem registrar imagens dos túmulos, mas a polícia continua investigando o caso. Outro detalhe que chamou a atenção é o fato de que, antes de matar seus alvos, o serial killer os monitorava pelas redes sociais. No seu celular, também foi encontrada uma lista com nome dos escolhidos para morrer e uma “agenda do crime”, com datas de quando ele planejava cometer os assassinatos.

Por enquanto, a Polícia Civil concluiu quatro inquéritos e indiciou o serial killer por homicídio qualificado em todos eles. Os demais casos seguem em investigação. A suspeita é que com o andamento dos trabalhos outras vítimas de Albino sejam identificadas.

A defesa do homem não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Mikaele, Louise, Beatriz, Debora e John, Emerson e Anna Beatriz foram vítimas do serial killer de Alagoas. (Reprodução)

Quem eram as vítimas

Conforme a polícia, as vítimas eram jovens, com idades entre 13 e 25 anos, que moravam na mesma região periférica da Maceió. Segundo reportagem do G1, as mortes aconteceram entre os meses de outubro de 2023 e agosto de 2024, sendo que a arma utilizada nos crimes foi confirmada como sendo a pistola calibre 380 apreendida na casa do suspeito.

