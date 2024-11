Amigo de homem que tentou sequestrar criança diz que ele passou a noite em rave e desconhece o motivo do crime

Após avistar o amigo tentando sequestrar uma criança de três anos à luz do dia em um bairro em SP, o homem impediu a ação e depôs às autoridades. Na ação, a babá do menino também foi agredida. Segundo o Metrópoles, o amigo do suspeito contou aos agentes que estavam em uma rave na noite anterior. Durante o depoimento, explicou não saber o motivo do crime ao delegado. A Polícia Civil investiga o episódio.

“Esse rapaz colaborou bastante. Eles estavam juntos, saíram de uma balada rave, [ficaram] a noite inteira, saíram pela manhã. Ele evitou o crime maior. A Polícia Civil o trata como testemunha”, disse o delegado Luiz Eduardo, do 40º DP da Vila Santa Maria.

Conforme as imagens registradas pela câmera de segurança, o suspeito aborda a criança e a babá, tentando levar o menino da mulher. Em seguida, o amigo que estava com ele tenta o impedir. Ambos foram detidos e, depois de prestar depoimento, o amigo foi liberado. De acordo com o delegado, o suspeito não falava quando era interrogado.

“Ele não fala nada, ele não tem explicação para o ato que cometeu”, afirmou Luiz Eduardo. O homem foi indiciado por tentativa de sequestro com agravante, haja vista o atentado ser contra um menor,

Além da tentativa de sequestro, por ter colocado a vida do menino em risco no meio da avenida, o suspeito também foi indiciado por periclitação de vida. “[Ele] poderia ter sido atropelado com essa criança”, observou Luiz Eduardo.

