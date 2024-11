Cunhado tinha planos de ter um filho com a esposa do comerciante morto após traição

Mensagens trocadas entre Mario Vitorino e Rafaela Costa, cunhado e viúva de Igor Peretto, revelaram que o homem pretendia ter um filho com a amante. Segundo o Metrópoles, as mensagens trocadas entre os dois por um aplicativo foram recuperadas pelos investigadores que buscam esclarecer a morte de Igor, o comerciante que foi morto a facadas no litoral de São Paulo. Mario, Rafaela e Marcelly Peretto, irmã de Igor, estão presos sob suspeita de envolvimento no crime.

A troca de mensagens entre os dois se dá por meio de um contato com nome aleatório e sem imagens de perfil. Nos textos trocados os dois afirmam que se amam e trocam imagens de visualização única. Eles chegam a comentar que no momento das trocas de mensagens estavam com os parceiros um do outro.

Em meio as mensagens, Rafaela comenta que estava com Marcelly Peretto, irmã e Igor e esposa de Mario. Ela então questiona o amante sobre uma fala da mulher, que teria dito que o homem “queria engravidá-la”. Mario então responde que quer engravidar a amante, e pede a ela para “parar de dar ouvidos” à sua esposa.

Troca de mensagens entre Rafaela e Mario Vitorino. Troca de mensagens entre Rafaela e Mario Vitorino. (Mariana Lienemann/Reprodução)

Os três seguem presos

Rafaela, Mario e Marcelly foram presos no início de novembro sob suspeita de envolvimento na morte do empresário Igor Peretto. Os três teriam atraído o empresário para o local do crime onde o homem foi brutalmente assassinado com múltiplas facadas.

Segundo os Ministério Público de São Paulo, o crime foi motivado por razões torpes e cometido de forma cruel, justificando a prisão preventiva dos envolvidos. Igor era irmão de Marcelly, que morava com Mario Vitorino no apartamento em que foi cometido o crime. Os dois homens se conheciam desde a adolescência. Igor, por sua vez, era casado com Rafaela com quem tinha um filho de 5 anos.

Em seus depoimentos, foi revelado um suposto triângulo amoroso, no qual Rafaela teria um caso com Mario e também com Marcelly, com quem teria se relacionado momentos antes da morte do marido. A suspeita é de que Igor foi morto por “atrapalhar o triângulo amoroso”.