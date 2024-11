Homem de 24 anos é baleado ao tentar assaltar mulheres no centro de SP

Um jovem de 24 anos foi baleado após tentar invadir um estacionamento localizado na Rua Bueno de Andrade, no Cambuci, região central de São Paulo. Segundo informações, ele foi rendido por outra pessoa que conseguiu tomar sua arma e realizou os disparos. O homem foi preso em flagrante e segue hospitalizado sob escolta policial.

De acordo com a publicação do Metrópoles, ao menos seis viaturas e uma ambulância foram deslocadas ao local para atender a ocorrência. O jovem foi socorrido com vida e encaminhado para atendimento hospitalar no Pronto Socorro da Santa Casa. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública.

Tentativa de assalto

Segundo informações, o jovem foi ferido após ser rendido por outra pessoa ao tentar invadir um estacionamento na região central de São Paulo para roubar mulheres. Diante dos fatos relatados por testemunhas, o caso foi registrado como tentativa de roubo no 8º DP (Brás).

A arma de fogo utilizada pelo suspeito foi apreendida pela Polícia Militar. O jovem, que não teve sua identidade divulgada, segue internado e é mantido sob escolta policial. Informações sobre seu estado de saúde não foram divulgadas até o presente momento.