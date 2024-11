Ladrões vestidos de policiais e toucas de ninja invadem e roubam casa de filho de Paulo Maluf em SP

Um trio de ladrões armados entraram na casa do filho de Paulo Maluf, ex-prefeito de São Paulo, nesta sexta-feira (22), segundo informações do UOL. A ação aconteceu pelo fim da manhã, no bairro do Morumbi, na cidade de São Paulo.

De acordo com o artigo, os criminosos se passaram por agentes de segurança, tiveram acesso à residência e levaram joias do local. Segundo a Polícia Militar, quatro pessoas foram rendidas e ameaçadas durante a operação e ninguém se feriu. Dentre as vítimas estavam três funcionárias e a proprietária da residência.

A fim de acessar a casa, os ladrões tentam simular uma operação em posição de policiais federais na casa. Otário Maluf, filho do ex-prefeito, não estava no imóvel no momento do crime.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) comunicou que a busca pelos suspeitos na região foi intensificada e ninguém foi preso.

