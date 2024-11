Ação de motorista ajudou a salvar os 44 passageiros de ônibus incendiado por um deles em SP

Na manhã desta sexta-feira, 22 de novembro, um incêndio tomou conta de um ônibus de viagem na Rodovia Régis Bittencourt, perto de Cajati, interior de São Paulo.

A ação rápida do motorista contribuiu para a segurança dos passageiros. Ao perceber a fumaça, ele parou o veículo no acostamento, permitindo que todos os 44 passageiros e um animal de estimação saíssem em segurança.

Enquanto isso, outros passageiros arrombaram a porta do banheiro e conseguiram retirar o incendiário do local antes que o fogo se espalhasse. Apesar do ônibus ter sido completamente consumido pelas chamas, ninguém se feriu. O suspeito foi preso ao tentar fugir do local.

O incidente ocorreu por volta das 5h30, segundo a PRF, quando um passageiro, que se trancou no banheiro, ateou fogo no local. Quando a polícia chegou, o homem, que não teve identidade revelada, foi encontrado em um posto de combustíveis próximo e, ao ser abordado, disse “coisas sem nexo”.

