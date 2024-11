Homem que colocou fogo em ônibus de viagem não estava na lista de passageiros do veículo

Informações divulgadas recentemente revelaram que o homem responsável por atear fogo em um ônibus de viagem lotado não estava na lista de passageiros que embarcaram no veículo. O caso, registrado na manhã da última sexta-feira, dia 22 de novembro, ocorreu na região de Cajati, no interior de São Paulo. O ônibus, que transportava 44 passageiros e 1 animal de estimação, tinha como destino Curitiba, no Paraná.

ANÚNCIO

Leia também: Ação de motorista ajudou a salvar os 44 passageiros de ônibus incendiado por um deles em SP

Durante o trajeto, por volta das 5h30, o homem de 40 anos se trancou dentro do banheiro do veículo e iniciou o incêndio. Na ocasião, os passageiros notaram a fumaça e arrombaram a porta do banheiro, retirando o incendiário do local. Apesar da proximidade com as chamas, o homem não se queimou. Diante da impossibilidade de conter o fogo, o motorista parou o veículo no acostamento da rodovia, permitindo a saída dos passageiros e evitando feridos.

Fuga e prisão

Após o motorista conseguir parar o ônibus no acostamento, os passageiros conseguiram desembarcar do veículo a tempo de evitarem ferimentos. No entanto, o suspeito de provocar o incêndio aproveitou a confusão para fugir do local. De acordo com o Metrópoles, o homem foi localizado em um posto de gasolina na BR-116, e encaminhado à unidade policial, onde teve a prisão preventiva registrada ainda na sexta-feira.

Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal que atenderam à ocorrência, o homem, que não teve seu nome divulgado, não constava na lista oficial de passageiros do veículo. Falta esclarecer como ele embarcou no coletivo.