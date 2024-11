Após interdição, tráfego é liberado na Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios

A manhã deste sábado, dia 23 de novembro, começo com uma interdição no trecho da Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios. Por volta das 10 horas da manhã parte da estrada no trecho de serra foi interditada devido ao alto volume de chuvas que atingia a região. De acordo com o G1, o tráfego voltou a fluir normalmente no local por volta das 10h40, quando o alerta de interdição foi retirado.

O tráfego no local é acompanhado por um engenheiro especialista, que fica responsável por analisar as alterações e condições da estrada. Os procedimentos de interdição ocorrem quando o acúmulo de chuva na região atinge um volume maior do que 100mm nas últimas 72 horas. Este volume indica um alerta para o risco de queda de barreiras no trecho de serra.

Operação comboio

Por conta da interdição no local, durante o período em que o tráfego é interrompido na Serra Antiga da Tamoios, o trânsito é direcionado para a Serra Nova, seguindo em operação comboio até a normalização do tráfego no trecho da Serra Antiga.

Até o momento não foi informado se novas interdições podem ocorrer no local ao longo deste sábado (23).