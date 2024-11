VÍDEO: Homem é preso após matar vendedor de queijos com golpes de canivete, no ABC Paulista

Lucas Bonesso Vaz foi preso após matar vendedor de queijos e ferir motorista de van com golpes de canivete, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista

A Polícia Civil investiga a morte do vendedor de queijos William Pastorelli, de 65 anos, que foi atacado com golpes de canivete em frente a um centro de reabilitação para pessoas com deficiência em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O autor do ataque foi identificado como Lucas Bonesso Vaz, de 34, que acabou detido pela Guarda Civil Municipal (GCM). O homem ainda feriu um motorista de van, que foi socorrido e está fora de perigo.

O caso aconteceu na quinta-feira (21) na Rua Warner, no Jardim Hollywood. Um vídeo da RecordTV mostra o momento em que Vaz foi preso (assista abaixo):

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista de van disse que aguardava a saída de alunos de uma escola, quando ouviu gritos. Ele saiu e viu quando o agressor atacava o vendedor de queijos e tentou ajudar. Apesar disso, a vítima morreu no local e o condutor sofreu cortes e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele já recebeu alta do hospital.

Vaz fugiu do local, mas acabou sendo localizado e detido pela GCM momentos depois. Os guardas disseram que o homem estava “transtornado”, sem camisa e todo ensanguentado, e falava que estava apenas se defendendo dos “cachorros que ficavam mordendo”. O canivete usado por ele estava em um dos bolsos da calça.

Ele foi levado para o 2° DP de São Bernardo do Campo, onde prestou depoimento e não soube dar detalhes da motivação dos crimes. A Polícia Civil já solicitou a conversão da prisão do suspeito em preventiva.

A defesa de Vaz não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.