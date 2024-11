O que sabemos sobre Maria Paiva, a namorada do delator do PCC morto em SP

A namorada do delator do PCC chegou a ser chamada de "a candidata mais bonita do Brasil", em 2016

A morte de Vinícius Gritzbach, no Aeroporto Internacional de São Paulo, fez Maria Helena Paiva Antunes, ou apenas Maria Paiva, ser conhecida como a “namorada do delator do PCC”, mas antes do assassinato dele, no dia 8 de novembro, ela já era famosa no Instagram e no TikTok, onde possui milhares de seguidores.

Maria é modelo, influenciadora e sósia de atriz?

Maria Paiva faz sucesso nas redes sociais mostrando sua vida e os bastidores de seus trabalhos como modelo e nutricionista, mas ela também ficou conhecida do público pela semelhança com a atriz Flavia Pavanelli. No entanto, a atriz não é sósia da famosa.

A namorada de Vinícius Gritzbach também usa sua influência para promover algumas marcas, incluindo a sua loja de roupas fitness. No TikTok, ela também aborda assuntos pessoais, como a compulsão alimentar e a colocação de próteses de silicone.

A namorada do delator do PCC esteve na política?

Sim, Maria Paiva chegou a ganhar o título de “candidata mais bonita do Brasil” ao concorrer ao cargo de vereadora, em 2016. Mas, ela obteve apenas 16 votos e não se elegeu ao cargo em Barbosa Ferraz, no Paraná, e, disse que estava feliz por ter participado das eleições e que se pudesse voltar atrás, não mudaria nada.

O namoro de Maria Paiva e Vinícius Gritzbach

O namoro de Maria e Vinícius, chamado de delator do PCC, poderia ser visto como recente. O casal estava junto há um ano e preferia manter a discrição nas redes sociais, postando poucas fotos e vídeos. Porém, gostavam de viajar e frequentar lugares luxuosos em São Paulo, onde moravam.

Após a morte do namorado, Maria ficou um tempo fora das redes, mas retornou na segunda-feira, 18 de novembro, para falar sobre ele: “Eu vi o cuidado de Deus comigo quando ele sussurrou no meu ouvido, ‘Filha não explica não, deixa que o teu pai justifica lá na frente’. Descanse em paz, meu amor. Eu vou te amar pra sempre”.