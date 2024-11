Caso Gritzbach: promotor explica o que levou delator do PCC a recusar proteção; polícia cria força-tarefa

O promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), explicou os motivos que levaram o empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, de 38 anos, delator do PCC e de um esquema de corrupção de policiais, a se recusar a entrar no programa de proteção. O homem foi assassinado a tiros de fuzil logo após desembarcar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, quando portava uma mala com R$ 1 milhão em joias. A Secretaria de Segurança Pública criou uma força-tarefa para investigar o caso.

Em entrevista à GloboNews, o promotor, que integra o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco), disse que o empresário não queria deixar de conviver com familiares e amigos e, por isso, se recusou a entrar no programa de proteção. Além disso, ele não queria se mudar de casa e abrir mão do estilo de vida, optando por bancar a própria segurança.

“O Ministério Público ofereceu a todo momento a inserção do Vinicius no programa de proteção de réu colaborador. Ele, na presença de seus advogados, se negou a ingressar nesse programa. Embora soubesse que corria risco, dizia que podia custear a própria segurança”, afirmou Gakiya.

O promotor explicou que, quando uma pessoa entra no programa de proteção, tem que seguir uma série de medidas. “Ele precisa romper todos os laços com a sua vida, inclusive com o envolvimento com o crime. Ele deixa sua moradia, seu trabalho, os laços familiares e vai para o programa, mas ele [Gritzbach] se recusou a ir para esse programa”, ressaltou.

O empresário, que delatou esquemas do PCC na Capital e também a ação de policiais corruptos, era réu em um processo por lavagem de dinheiro da facção criminosa. Ele teria atuado para lavar R$ 30 milhões provenientes do tráfico de drogas.

Além disso, respondia a um processo criminal por duplo homicídio, ao mandar matar um ex-chefe do PCC chamado “Cara Preta’” e o motorista dele, em dezembro de 2022. Ele ainda era alvo de várias ações por lavagem de dinheiro e estava em liberdade por ter obtido um habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Quando foi morto, na última sexta-feira (8), o empresário portava uma mala cheia de joias e objetos de valor, avaliados em R$ 1 milhão. Familiares contaram à polícia que ele tinha ido até Maceió, em Alagoas, acompanhado da namorada, para cobrar uma dívida de um conhecido, mas sem detalhar, de fato, qual era o teor dessa negociação.

Segundo o site G1, em uma das bagagens, o empresário trazia 11 anéis prateados com pedras rosadas, outras esverdeadas, em formas de coração e de pingo; seis pulseiras esverdeadas e douradas; dois colares prateados em forma de pingo e com pingentes, além de pares de brincos com pedras verdes, azuis e prateadas.

Agora, a investigação apura se esses itens de valor, que tinham certificado de joalheiras de luxo como Bulgari e Cartier, têm alguma relação direta com o crime.

Investigação ganha força-tarefa

A SSP-SP instaurou uma força-tarefa para investigar a morte de Gritzbach, que terá a participação de seis membros das forças de segurança paulistas. O grupo será coordenado pelo secretário-executivo da pasta, delegado Osvaldo Nico Gonçalves.

Os demais integrantes da força-tarefa são o delegado Caetano Paulo Filho, diretor do DIPOL; a delegada Ivalda Aleixo, diretora do DHPP; o coronel da PM Pedro Luís de Souza Lopes, que é chefe do Centro de Inteligência da Polícia Militar; o coronel Fábio Sérgio do Amaral, corregedor da PM; e Karin Kawakami de Vicente, perita criminal de Classe Especial.

A SSP-SP ressaltou que o objetivo é que o grupo faça uma troca direta de informações com o Ministério Público para colaborar “de forma complementar com autoridades federais, sem prejuízo da condução principal das investigações pelo estado”.

A força-tarefa foi criada pela pasta após um pedido do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que cobrou do secretário de Segurança, Guilherme Derrite, uma resposta rápida sobre a morte de Gritzbach.

O ataque

O atentado contra Gritzbach ocorreu na última sexta-feira (8). Conforme a polícia, ele foi atingido por quatro tiros de fuzil no braço direito, dois no rosto, um nas costas, um na perna esquerda, um no tórax e um no flanco direito (região localizada entre a cintura e a costela).

O motorista de aplicativo Celso Araujo Sampaio de Novais, de 41 anos, que também foi baleado no atentado, morreu no sábado (9). O homem chegou a gravar um vídeo enquanto era socorrido em uma ambulância, mas não resistiu. Ele, que não tinha nenhuma ligação com o empresário, foi sepultado nesta manhã no Cemitério Memorial Vertical Guarulhos, na Grande São Paulo.

Motorista de app Celso Araújo Sampaio de Novais, de 41 anos, foi baleado em tiroteio no Aeroporto Internacional de SP e não resistiu aos ferimentos (Reprodução/Redes sociais)

Além de Celso, outras duas pessoas ficaram feridas após serem atingidas por tiros. Ambas receberam atendimento médico e já foram liberadas.

Gritzbach sabia que sua cabeça estava a prêmio e já tinha entregado ao Ministério Público de São Paulo um áudio onde dois interlocutores negociavam a morte dele por R$ 3 milhões.

A gravação foi feita pelo próprio empresário. Ele estava em seu escritório com um policial civil amigo quando o agente recebeu uma ligação de uma pessoa ligada a uma das empresas de ônibus de São Paulo suspeita de integrar a facção criminosa.

O policial deixou o telefone em viva voz para que o empresário escutasse e o autor da ligação pergunta ao policial se “3″ estava bom (referindo-se aos R$ 3 milhões) e se o passarinho (Gritzbach) já estava voando (saindo de casa). A ligação é encerrada momentos depois.

Sem que o policial soubesse, Vinicius gravou essa ligação em seu próprio telefone e a apresentou ao MP pedindo reforço de sua escolta, mas ele acabou sendo assassinado.