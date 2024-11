Caso Gritzbach: Motorista de aplicativo atingido por um fuzil morre em hospital

Antonio Vinicius Lopes Gritzbach foi alvejado no Terminal 2 do Aeroporto Internacional de São Paulo

A emboscada que matou a tiros Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, delator do PCC, no Aeroporto Internacional de São Paulo,fez mais uma vítima neste fim de semana. Foi confirmada que o motorista de aplicativo que foi atingido por um tiro não resistiu ao ferimento, mesmo após ser levado para um hospital em Guarulhos, cidade da região metropolitana.

Celso Araujo Sampaio de Novais, de 41 anos, morreu no sábado, 9 de novembro, enquanto estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Guarulhos, cidade onde ele era morador. Atingido por um tiro de fuzil nas costas, ele deixa três filhos.

Há outros feridos em observação médica

Além do motorista de aplicativo, um funcionário terceirizado do Aeroporto Internacional de São Paulo, o GRU Airport, segue em observação no hospital, após ter sua mão atingida durante o ataque.

Uma mulher, de 28 anos, também estava sendo observada pelos médicos, mas teve alta hospitalar. Ela foi atingida por um tiro de raspão no abdômen na sexta-feira, 8 de novembro, quando o delator do PCC foi alvejado na área de desembarque do Terminal 2.

Antônio Vinícius Lopes Gritzbach O delator do PCC seria escoltado por policiais após desembarcar em São Paulo (SBT News/Reprodução)

O que se sabe sobre a morte de Gritzbach

A investigação sobre a morte de Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, no Aeroporto Internacional de São Paulo, continuam e, até o momento, nenhum suspeito foi preso. Mas, a polícia já sabe que o delator do PCC foi atingido por quatro tiros no braço direito, 2 no rosto, 1 nas costas, 1 na perna esquerda, 1 no tórax e 1 no flanco direito (região localizada entre a cintura e a costela).

Duas armas (um fuzil e uma pistola) também foram apreendidas pela polícia neste sábado, 9. Elas estavam próximas ao local em que o carro foi abandonado, cerca de 7 km de distância do aeroporto.