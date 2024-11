Caso Gritzbach: polícia de São Paulo identifica suspeito e oferece recompensa por informações

A polícia de São Paulo informou que conseguiu identificar um dos suspeitos de executarem o empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, morto a tiros de fuzil no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Nesta terça-feira, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, anunciou uma recompensa de R$ 50 mil por informações que levem à captura do criminoso. O alvo das buscas da polícia é Kauê do Amaral Coelho, 29 anos, cuja identidade foi verificada após análise de várias câmeras de segurança do Terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos.

“É um indivíduo que é prioridade para nós, porque com a sua captura teremos mais informações para elucidação dos demais envolvidos nesse crime”, disse Derrite em coletiva de imprensa.

Segundo a polícia, Kauê, que já foi preso por tráfico de drogas, foi flagrado circulando pelo saguão do aeroporto e sinalizou para os atiradores assim que viu o empresário seguindo para a área de desembarque.

Os policiais já fizeram buscas em endereços relacionados ao suspeito na zona norte de São Paulo, mas ele ainda continua foragido.

ACORDO DE DELAÇÃO

Vinicius estava com a cabeça a prêmio pela facção criminosa PCC pela execução de dois integrantes do grupo criminoso e pelo acordo de delação premiada que fez com o Ministério Público em maio deste ano para evitar a cadeia.

Durante esse processo, além de nomes de criminosos do PCC ele teria entregue policiais envolvidos em esquema de corrupção e extorsão.