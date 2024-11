Caso Gritzbach: novas imagens mostram que carro dos assassinos circulou três vezes pela plataforma de desembarque do aeroporto

Novas imagens das câmeras de segurança do aeroporto de Guarulhos mostraram que o carro preto usado pelos criminosos que executaram o empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach circulou três vezes pela plataforma de desembarque do aeroporto esperando que ele deixasse o terminal.

Em seguida, o casal deixa o saguão do aeroporto e caminha quando é abordado pelos criminosos encapuzados, que disparam várias vezes com fuzis. Gritzbach levou 10 tiros e morreu no local, enquanto os criminosos voltam para o carro e fogem em alta velocidade. As imagens foram exibidas pela reportagem do programa Fantástico, neste domingo.

De acordo com a polícia, o empresário deveria ter sido recebido por uma escola de quatro policiais militares, mas apenas um carro com um policial chegou ao local. Segundo os PMs, o outro carro parou por problemas mecânicos.

Os PMs que atuavam como segurança particular, os policiais militares que deveriam fazer sua proteção e os civis denunciados por corrupção foram afastados do trabalho e estão sendo investigados pela força-tarefa criada pela Polícia Civil.

Um dos envolvidos no assassinato, de acordo com os investigadores, já foi identificado, mas sua identidade permanece sob sigilo.

Vinicius estava com a cabeça a prêmio pela facção criminosa PCC pela execução de dois integrantes do grupo criminoso e pelo acordo de delação premiada que fez com o Ministério Público em maio deste ano para evitar a cadeia.

Durante esse processo, além de nomes de criminosos do PCC ele teria entregue policiais envolvidos em esquema de corrupção e extorsão.