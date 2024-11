VÍDEO: Ameaça de bomba causa isolamento de área do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia

A Polícia Federal e uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Miitar realizam uma varredura no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, em Goiás, desde a manhã desta sexta-feira (15), por conta de uma ameaça de bomba. O artefato estaria em um banheiro e uma área foi isolada para os trabalhos policiais. Apesar disso, a administração do terminal informou que as operações não foram afetadas e os voos pousam e decolam normalmente.

Reportagem do “Balanço Geral”, da RecordTV, mostrou a movimentação no aeroporto. Veja abaixo:

O artefato suspeito foi localizado em um dos banheiros da área pública do aeroporto, quando a administração seguiu os protocolos de segurança e acionou a PF e o Bope.

As equipes foram ao local, mas ainda não confirmaram que o artefato era, de fato, uma bomba. De qualquer forma, é realizada uma varredura no terminal, inclusive com uso de robôs, para que se tenha certeza de que nenhum outro objeto foi deixado no local.

“A princípio, fomos comunicados dessa eventual bomba dentro do banheiro do aeroporto. O Bope já está no local junto com nossas equipes analisando o objeto”, ressaltou a PF.

Até 13h40, as operações do aeroporto seguiam normais, sendo que não foram registrados atrasos ou cancelamentos de voos por conta da ameaça de bomba. Também não há registro de feridos.