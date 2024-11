Vídeo: Robô antibombas abre gavetas e causa explosão em casa alugada pelo autor do atentado

Mensagem no espelho e explosivos em gaveta; veja imagens do interior da casa

Francisco Wanderley Luiz, apontado como autor do atentado a bomba no Supremo Tribunal Federal, guardava uma grande quantidade de explosivos dentro da casa alugada por ele em Ceilândia, no Distrito Federal. Durante operação no local, uma gaveta repleta de artefatos teria explodido ao ser aberta por um robô antibombas.

De acordo com o G1, a informação sobre a explosão no imóvel foi confirmada pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Segundo ele, graças ao uso do robô ninguém ficou ferido durante a operação no local.

“Felizmente, utilizamos a boa doutrina da nossa instituição e da Polícia Militar também para fazer entrada nesse tipo de ambiente. E entramos com o robô antibombas. Entramos na residência, o robô entrou na residência e a ato contínuo ao abrir uma gaveta para fazer a busca, houve uma explosão, uma explosão gravíssima. Salvou a vida de alguns policiais que se tivessem ingressado na residência, certamente não sobreviveriam àquela intensidade da explosão”.

Nas redes sociais foram compartilhadas imagens do interior da residência. Confira:

Entenda o caso do atentado ao STF

O atentado a bomba contra o STF aconteceu na noite da última quarta-feira, dia 13 de novembro. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento exato em que o homem, identificado como Francisco Wanderley Luiz, jogou explosivos contra a estátua da Justiça, na Praça dos Três Poderes. Na sequência ele detonou uma bomba que levou a sua morte.

Segundo informações iniciais divulgadas pela Polícia Civil, o homem teria alugado uma casa em Ceilândia, onde foram localizados documentos e outros explosivos.