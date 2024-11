Saiba quem era o jovem assassinado a tiros na Zona Sul de SP; suspeito também foi achado morto

A Polícia Civil investiga a morte do jovem Kayky Pereira Rios, de 21 anos, que foi baleado na Vila Sônia, Zona Sul de São Paulo. A suspeita é que o crime tenha sido cometido pelo ex-companheiro da atual namorada dele, que foi localizado sem vida em uma praça no Morumbi. Os indícios apontam até agora que a motivação tenha sido passional.

ANÚNCIO

Kayky morava com a mãe e a irmã na Rua Clementine Brenne, na Vila Sônia. Ele caminhava pelo local na manhã de segunda-feira (11), quando foi abordado por um homem, que dirigia um carro preto. O condutor atirou várias vezes contra a vítima e fugiu do local.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o resgate foi acionado, mas o rapaz morreu antes da chegada do socorro. Já o suspeito do crime, que tem 29 anos, foi localizado logo depois, sem vida, na Praça Mário Garnero, que fica no Morumbi. A suspeita é que ele tenha cometido suicídio.

Os casos foram registrados no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão), que pediu apoio ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

LEIA TAMBÉM:

Ameaças

O rapaz de 29 anos não aceitava o rompimento com a atual namorada de Kayky e, segundo o relato dos familiares, vinha ameaçando o casal. O nome dele não foi revelado pelas autoridades.

Uma prima contou que o Kayky trabalhava em uma farmácia, onde tinha acabado de ser promovido. “Ele era um menino que não se envolvia com nada, era atleta e tinha um coração enorme”, disse ela em entrevista à “CNN Brasil”.