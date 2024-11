Mulher dá entrada em hospital com mais de 30 cápsulas de drogas no abdômen, no litoral de SP

A Polícia Civil investiga o caso de uma mulher de 38 anos que deu entrada no Pronto-Socorro (PS) de Vicente de Carvalho, no Guarujá, no litoral de São Paulo, com quadro de dores na barriga e crises convulsivas. Durante exames, os médicos se espantaram ao ver que ela levava mais de 30 cápsulas no abdômen. O material começou a ser expelido e ainda será periciado, mas os investigadores suspeitam que se trata de cocaína.

A paciente procurou atendimento médico na última sexta-feira (8). Por conta da gravidade do caso, ela foi transferida e internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santo Amaro (HSA), onde segue mantida sob escolta policial.

Segundo o site G1, a unidade de saúde disse que o quadro da mulher é estável e que as cápsulas que ela expeliu continham drogas, mas sem especificar qual exatamente.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a mulher é investigada por ingerir entorpecentes. O caso foi registrado pelo 2º Distrito Policial de Guarujá, que deve ouvir a suspeita assim que possível. Os investigadores querem saber para onde ela levaria o material e onde o engoliu.

O cirurgião do aparelho digestivo Joaquim Guimarães Neto, que analisou as imagens dos exames da mulher, ressaltou que ela corre risco de morrer, caso os entorpecentes vazem no organismo.

“A grande quantidade de droga até chama bastante atenção porque talvez tenha sido colocada por baixo. Talvez ela nem tenha tomado as cápsulas e depois isso tenha se alojado, porque está muito localizada só no intestino grosso”, disse o especialista ao G1.