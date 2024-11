Brasileira presa na Europa com drogas no estômago já foi assessora de Secretaria de Assistência Social

Informações recentes revelaram que Tainara Fernandes, de 22 anos, era assessora da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Abadiânia antes de viajar para a Europa, onde foi detida com 66 cápsulas de cocaína em seu corpo. Por meio de uma nota, a Prefeitura de Abadiânia informou que a jovem foi desligada do cargo em 1º de novembro, não mantendo vínculos com a administração municipal.

Tainara foi presa no Aeroporto Internacional de Malta após tentar entrar no país com 66 cápsulas de cocaína em seu corpo. Natural de Goiás, a brasileira chegou a publicar vídeos e fotos comemorando a viagem para Barcelona, de onde supostamente partiu para Malta com a droga.

A prisão da jovem ocorreu no dia 3 de novembro, conforme informações da Polícia de Malta. De acordo com o G1, as autoridades locais informaram que a brasileira apresentava um comportamento estranho ao desembarcar do voo vindo de Barcelona, motivo que levou os agentes a abordá-la.

Tentativa de fuga

Conforme informações das autoridades locais, a brasileira teria tentado fugir ao avistar os agentes de segurança no aeroporto, mas acabou sendo detida. Um exame de raio-x realizado na sequência revelou que ele possuía cápsulas da droga em seu estômago e em outras partes do corpo.

Por meio de uma nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que está à disposição para prestar a assistência consular necessária em seu caso. No entanto, o órgão revelou que não divulgará informações sobre casos específicos de assistência a cidadãos brasileiros