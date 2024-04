Bolivianos que viajavam para SP são presos com centenas de cápsulas de drogas no estômago

A Polícia Militar interceptou um ônibus na Rodovia Raposo Tavares que transportava cerca de 40 bolivianos com destino ao Brás, no Centro de São Paulo, recheado de cocaína. Foram feitas duas abordagens e passageiros confessaram que tinham engolido cápsulas com as drogas. Após expelir centenas de porções, o grupo foi preso.

O caso aconteceu no sábado (13). De acordo com a PM, uma denúncia anônima apontou que um ônibus, com placas da Bolívia, estava transportando drogas até São Paulo. Assim, policiais fizeram a primeira abordagem do veículo na rodovia, na altura da cidade de Presidente Venceslau, no interior paulista.

Durante uma revista, os agentes encontraram drogas no veículo e conduziram os responsáveis pela carga para a delegacia. Os demais passageiros e motorista seguiram viagem no ônibus.

Porém, em depoimento, um dos detidos disse que os passageiros transportavam cocaína no estômago e o coletivo foi novamente abordado, quando já estava na altura da cidade de Maracaí. Desta vez, os bolivianos foram questionados e alguns confessaram que tinham engolido cápsulas de drogas. Outros tinham porções escondidas nas roupas e bagagens.

As pessoas foram levadas para a penitenciária de Assis, também no interior de São Paulo, onde passaram por scanner corporal, que comprovou que elas levavam cápsulas no estômago. Assim, os passageiros foram encaminhados a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde expeliram o material.

Conforme a PM, uma mulher chegou a expelir 74 cápsulas, enquanto três homens, juntos, colocaram para fora mais de 170. A estimativa da polícia é que foram recolhidas mais de 380 porções da droga.

No domingo (14), alguns bolivianos seguiam internados aguardando expelirem as cápsulas. Eles continuavam no local sob escolta policial.

Após a conclusão dos atendimentos médicos, os bolivianos devem seguir para a sede da Polícia Federal em Marília, no interior paulista, onde o caso será registrado.