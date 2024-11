Mulher é procurada por tráfico de drogas após fugir com a filha e abandonar o carro com quase 70kg de maconha; entenda o caso

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, é procurada por tráfico de drogas após abandonar um carro com quase 70kg de maconha durante uma fiscalização de trânsito da PM no pedágio localizado no km 279 da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em São Vicente, no litoral de SP. As informações são do G1.

O caso aconteceu na noite da última quinta-feira, dia 08 de novembro. Na ocasião, os militares realizaram o teste de bafômetro, que resultou negativo para a ingestão de álcool e, em seguida, solicitaram os documentos da mulher e do veículo.

Ela entregou a documentação e, alegando estar em tratamento para câncer, pediu permissão para levar a filha, de cinco anos, ao banheiro. A mulher foi autorizada pelos policiais, que a orientaram a utilizar o sanitário na própria praça de pedágio.

No entanto, as duas não retornaram ao local da abordagem. Os policiais então começaram a fiscalizar o veículo e encontraram mais de 70 tabletes de maconha no porta-malas, totalizando 69,9 kg.

Além do mais, ao consultar os documentos da mulher, os agentes descobriram que ela possuía antecedentes criminais.

Toda a droga e o carro foram apreendidos e encaminhados para o DP Sede de São Vicente. Lá, a suspeita foi indiciada pelo crime de tráfico de drogas. Agora, a polícia trabalha para localizá-la.