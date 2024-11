Entenda o procedimento de “troca de pele” feito por influenciadora do ‘Casal Maloka’

A influenciadora e cabeleireira Gabrielly Miguel, que viralizou com o perfil ‘Casal Maloka’, se submeteu recentemente a um peeling de ácido tricloroacético (ATA) com cróton. Nas redes sociais ela compartilhou o resultado parcial do procedimento estético agressivo realizado em seu rosto, e assustou os seguidores que acompanham a evolução de sua recuperação. Ao todo, serão mais de 10 dias para chegar ao resultado final.

ANÚNCIO

Leia também: Retribuindo o bem: Casal ‘maloka’ distribui alimentos para pessoas em situação de rua

A revelação sobre o procedimento estético foi feita por Gabrielly Miguel em suas redes sociais. Segundo ela, o peeling de ácido tricloroacético (ATA) com cróton, levará até 15 dias para cicatrizar completamente.

Entenda o procedimento

Conforme reportagem do G1, o peeling é uma técnica capaz de fazer a renovação celular e estimular a produção de colágeno pela pele. Para tal, são utilizadas substâncias químicas ou laser que podem ser combinados para obter o resultado desejado. Entre as substâncias mais utilizadas estão o ATA, Ácido Retinóico, Ácido Glicólico e Ácido Crotônico. O Fenol, outra substância amplamente divulgada, teve seu uso proibido no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após a morte do empresário Henrique Silva Chagas, de 27, durante o procedimento.

Em fala ao G1, a dermatologista Maria Cristina Fernandes, que possui título de especialista pela SBD, explicou que o peeling feito por Gabrielly Miguel é um procedimento considerado de média profundidade. Ela ainda reforçou que a indicação dos peelings é realizada com base em uma avaliação adequada e feita por dermatologistas, sendo indicado para pacientes com rugas profundas e cicatrizes de acnes atróficas.

Segundo a profissional, o peeling começa com uma limpeza profunda da pele, seguida da aplicação controlada do produto. Durante a cicatrização a pele antiga “descola” com a formação de crostas, vermelhidão e inchaço no local da aplicação, que fica extremamente sensível. Devido aos riscos, o procedimento necessita de um monitoramento cuidadoso antes, durante e depois da aplicação.

Seguidores se espantaram com o procedimento

Nas redes sociais, a influenciadora compartilhou um vídeo mostrando aos seguidores a evolução da cicatrização da pele em seu rosto. Ela ainda afirmou estar em um processo de cura, por meio do qual busca criar uma nova fase em sua vida.

ANÚNCIO

Em desabafo, ela explica que o procedimento estético é parte da superação e que por meio dele está “removendo cicatrizes de uma fase ruim e triste” que teve em sua vida.

⚠️⚠️ ATENÇÃO ⚠️⚠️ Imagens fortes!

Veja o vídeo publicado por ela: