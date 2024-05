‘Casal Maloka’ se separa após 6 anos juntos

Conhecidos como ‘Casal Maloka’, Gabrielly Miguel e Douglas Martins, anunciaram que estão se separando, após seis anos de união. O anúncio foi feito na rede social do ex-casal, que possui mais de 2 milhões de seguidores.

“Nota pública aos nossos seguidores. Gostaríamos de comunicá-los que o nosso relacionamento chegou ao fim. Após longas reflexões e conversas sinceras, chegamos à conclusão de que é o melhor para ambos seguir caminhos separados”, escreveram no início do texto, em publicação realizada no Instagram na noite da última quinta-feira (9).

“Durante 6 anos, vivemos momentos incríveis juntos e criamos memórias que sempre serão lembradas com carinho por nós. Agradecemos a cada um de vocês que nos acompanhou nessa jornada e nos apoiou ao longo do tempo”.

“Nosso amor e admiração um pelo outro continuam presentes, porém entendemos que é hora de seguir em frente. Pedimos a compreensão de todos nesse momento delicado. Valorizamos imensamente o carinho e apoio que recebemos de cada um de vocês ao longo desse relacionamento. Vocês foram parte fundamental de tudo que construímos juntos”, ainda disse o ex-casal, que viviam em situação de rua.

Por fim, eles escreveram que ainda irão manter a amizade e os compromissos profissionais.

“Apesar do fim do nosso relacionamento, continuaremos amigos e parceiros profissionais. Estamos comprometidos em manter uma relação saudável para continuar trazendo conteúdos de qualidade para vocês! É um novo capítulo, mas estaremos sempre com vocês”.

“Casal Maloka”: Cinco conquistas que mudaram suas vidas após a fama

Por quase sete anos, o agora ex-casal enfrentou as adversidades da vida sem um lar fixo, até que no início de 2024, um simples gesto de um amigo ao emprestar um celular se tornou o ponto de virada em suas vidas. Com este dispositivo, eles começaram a documentar e compartilhar sua rotina diária na internet, o que rapidamente capturou a atenção de milhões.

Cinco grandes conquistas em uma virada na vida

1 - Aquisição de uma casa

O casal agora se orgulha de ter um lar para chamar de seu. Uma seguidora os ajudou a alugar uma casa em Santos, proporcionando-lhes um ambiente estável e seguro para reconstruir suas vidas.

2 - Inauguração de um salão de beleza

Com o apoio financeiro de seus seguidores e a contribuição decisiva de outro influenciador, Gabrielly abriu o ‘Studio Gabrielly Miguel’ em São José dos Campos. Este empreendimento não só simboliza seu retorno à sociedade, mas também sua independência financeira.

3 - Aquisição de um carro

O casal comemorou a compra de um Jeep Renegade, evidenciando seu progresso e melhoria nas condições de vida. O carro representa mais do que um meio de transporte; é um símbolo de sua nova fase de vida.

4 - Tratamentos dentários para renovar o sorriso

Após o reconhecimento nas redes sociais, a Clínica Viotto ofereceu tratamento odontológico completo para Gabrielly, que incluiu a extração de dentes danificados, implantes, e próteses. Este cuidado não só melhorou sua saúde bucal, mas também restaurou sua autoconfiança.

5 - Implante de silicone

Como parte de sua transformação, Gabrielly também realizou um procedimento de implante de silicone, marcando outro passo em sua jornada de autoafirmação e bem-estar pessoal.