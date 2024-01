Retribuindo o bem: Casal ‘maloka’ distribui alimentos para pessoas em situação de rua

O casal Gabrielly Miguel e Douglas Martins, conhecido como ‘casal maloka’, que conquistou a internet compartilhando a rotina nas ruas, agora está fazendo a diferença em Santos, no litoral de São Paulo. Nesta quarta-feira (24), eles entregaram alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade como forma de expressar gratidão pelas recentes bençãos que receberam.

Uma vida nas ruas transformada

Gabrielly, uma cabeleireira trans de 25 anos, e Douglas, um entregador de aplicativo de 33 anos, atualmente vivem em uma casa alugada em Santos. No entanto, há alguns dias, eles compartilhavam as calçadas da cidade como moradia, passando dois anos em situação de rua. A virada em suas vidas ocorreu no início de 2024, quando decidiram compartilhar sua rotina por meio de um perfil no Instagram, utilizando um celular emprestado.

Retribuindo as bênçãos

O perfil rapidamente se tornou um fenômeno nas redes sociais, acumulando quase dois milhões de seguidores. Em um gesto de gratidão e solidariedade, o casal distribuiu 60 pães com mortadela e copos de refrigerantes para pessoas em situação de rua no bairro Gonzaga, em Santos. Douglas destacou a importância desse ato, lembrando da época em que eles próprios não tinham um lar.

“Ontem eu precisava de ajuda e, hoje, consigo ajudar. Isso não tem preço”, desabafou Douglas. “Com certeza [o ‘filme’ passa na mente deles]. É o que mais dá força para continuarmos a viver. Ninguém merece aquelas cenas de terror que vivíamos”.

Caridade e gratidão

Mesmo quando estavam nas ruas, Douglas e Gabrielly buscavam ajudar o próximo. Agora, com recursos e parcerias conquistadas, conseguem fazer ainda mais. Douglas expressou sua gratidão a Deus por ter a oportunidade de ajudar os outros, destacando que essa atitude sempre fez parte de sua humanidade.

Da rua para o lar: uma nova história

Ao acessar o perfil do casal no Instagram, a descrição revela: “ex-moradores de rua”. Gabrielly compartilhou que a oportunidade de ter uma casa veio por meio da indicação de uma seguidora solidária que, mesmo estando fora do Brasil, ofereceu um preço acessível para o aluguel, garantindo seis meses de estabilidade para o casal.

Viralizando uma mudança de vida

Gabrielly, nascida em São José dos Campos, e Douglas, natural de São Lourenço, estão juntos há seis anos. A inspiração para compartilhar detalhes da vida nas ruas surgiu de amigos, Kimberly e Alexandre, do perfil ‘megaloka2.0′. A mudança começou com a ajuda de um amigo que emprestou uma bicicleta para Douglas trabalhar como entregador e um celular para o casal.

O sucesso foi instantâneo, com o perfil ‘casalmaloka013′ criado em janeiro deste ano. O primeiro vídeo viral foi a chegada de Douglas ‘em casa’, uma barraca montada na calçada após um dia de trabalho. A história do casal ‘maloka’ é um exemplo de superação e solidariedade, provando que, mesmo nas situações mais difíceis, é possível encontrar esperança e fazer a diferença na vida de outros.

