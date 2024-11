Embriagado, homem de 50 anos atropela ciclista e bebê e é preso no litoral Norte de São Paulo

Na tarde da última segunda-feira, dia 11 de novembro, um homem, de 50 anos, foi preso após atropelar uma ciclista e um bebê, na Rodovia SP-55, em Caraguatatuba, município no litoral norte do estado de São Paulo. As informações são da CNN Brasil.

De acordo com a Prefeitura de Caraguatatuba, a prisão em flagrante do homem, que confessou ter ingerido bebida alcoólica, ocorreu na altura do bairro Porto Novo.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, estava embriagado e, dentro do veículo, os policiais encontraram latinhas de cerveja. Segundo a polícia, ele responderá pelos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa.

Já o carro, foi apreendido e vai passar por uma perícia. A administração municipal informou ainda que as vítimas sofreram escoriações leves e foram socorridas por uma ambulância que passava pelo local. Ambas foram atendidas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, em seguida, liberadas.

