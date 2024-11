Criança de 9 anos leva faca para escola e briga com estudante vira caso de polícia na Grande São Paulo

Aconteceu um incidente envolvendo uma criança de nove anos em Santo André, na Grande São Paulo, conforme notificado pelo Brasil Urgente, da TV Band, nesta terça-feira (12).

O incidente começou com uma briga entre crianças. Durante essa confusão, um colega da criança envolvida avisou o professor de que outro aluno estava com uma faca dentro da mochila. O educador, então, assustado, acionou a Guarda Municipal, que estava por perto realizando rondas. A guarda entrou na sala de aula, encontrou a faca na mochila e levou a situação para a delegacia.

Após isso, tanto os envolvidos quanto as crianças foram levados para a delegacia, e o Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso. Contudo, houve um atraso no atendimento, pois ninguém do Conselho compareceu à escola na hora, mas depois a situação foi resolvida, com uma conselheira tutelar indo até a departamento para dar continuidade ao caso.

Os pais da criança de nove anos, que estava com a faca, também foram chamados para comparecer à delegacia, já que a situação envolve uma questão grave de segurança e o bem-estar da criança.

