Programa de capacitação e mentoria online para empreendedores está com vagas abertas

Estão abertas as inscrições para o programa de capacitação e mentoria para o empreendedorismo da Gerdau. O Programa Gerdau Transforma é dedicado para pessoas autodeclaradas pretas e pardas, que tenham mais de 18 anos e que já possuem negócio próprio ou tenham vontade de empreender. Ao todo, serão disponibilizadas 60 vagas para o curso realizado na modalidade online.

Conforme divulgado pela Gerdau, as aulas do programa de capacitação acontecem entre os dias 25 e 29 de novembro, e serão ministradas por instrutores com formação na metodologia By Necessity, desenvolvida pela Besouro de Fomento Social. Durante o curso, os inscritos poderão desenvolver suas habilidades com o uso de ferramentas de gestão, podendo abrir ou estruturar seus próprios negócios de forma organizada e orientada.

Transformar ideias em negócios rentáveis

De acordo com Paulo Boneff, líder global de responsabilidade social e desenvolvimento organizacional da Gerdau, o principal objetivo do programa de capacitação é ajudar profissionais informais e autônomos a transformar suas ideias em negócios rentáveis.

“A educação empreendedora é um dos pilares estratégicos da nossa atuação social e, com esse projeto, reafirmamos nosso compromisso em empoderar pessoas que possam construir um novo futuro e em ser parte das soluções aos desafios da sociedade”, afirma Boneff.

Até o momento, o projeto Gerdau Transforma já contou com mais de 20 mil alunos inscritos no programa, impactando mais de 30 mil pessoas em cidades do Brasil e da América Latina. Os interessados em participar do curso deverão realizar sua inscrição por meio do site do Gerdau Transforma, até o dia 24 de novembro. As aulas acontecem no formato online, das 19h às 22h, nos dias 25 a 29 de novembro.