Sustentabilidade: palco principal do Rock in Rio será montado com aço 100% reciclado

Na última quinta-feira, dia 25 de julho, a organização do Rock in Rio em parceria com a Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, confirmou que a estrutura do Palco Mundo, um dos principais do festival, será construída com aço 100% reciclável. Repetindo o feito de 2022, quando a cenografia foi um dos pontos altos do festival, a estrutura utilizada no Palco Mundo será repaginada para a edição de 2024.

ANÚNCIO

Ao todo, serão colocadas 200 toneladas de aço na montagem do palco, sendo que estas já foram utilizadas anteriormente pelo Rock in Rio na edição de 2022. Para montagem da cenografia, serão alocados 86 módulos cenográficos de aço, sendo que cada um deles pesa o total de 550kg.

Apesar do reaproveitamento do material, o Palco Mundo, considerado pelo público como o palco principal do evento, será ainda maior na edição que marca os 40 anos de Rock in Rio. A estrutura terá 104 metros de largura e 30 de altura, tamanho equivalente a um prédio de 10 andares. Para que todo o público presente na Cidade do Rock consiga acompanhar o que acontece no palco, serão instalados seis telões de LED.

O aço utilizado na composição do palco é trabalhado por meio do reaproveitamento da sucata coletada pela Gerdau não somente, mas principalmente, por meio da ação de cooperativas de catadores. Vale lembrar que o festival também traz o comprometimento com a sustentabilidade ao promover diversas outras ações ao longo dos dias de evento.

Parceria para além do palco

Além dos shows e das festividades que envolvem o Rock in Rio, outro momento aguardado pelos fãs do festival são as coleções especiais lançadas por meio de parcerias entre o festival e marcas já conhecidas pelo público.

Como nos anos anteriores, uma das mais esperadas é a parceria entre o festival e a marca de óculos Chilli Beans. Neste ano, o reforço é justamente da Gerdau, que participou da criação de dois novos modelos de óculos que, além de carregarem a marca já conhecida dos brasileiros e o nome do festival, também levarão em sua composição o aço reciclável da Gerdau.

Os óculos estarão disponíveis para venda durante o Rock in Rio tanto na própria Cidade do Rock, como também por meio do site da Chilli Beans.