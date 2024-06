Atração principal do Rock in Rio 2024, Travis Scott é preso nos EUA

Travis Scott, um dos headliners do Rock in Rio 2024, foi preso em Miami (EUA) durante a madrugada desta quinta-feira (20). O rapper foi acusado de embriaguez em público e invasão de propriedade. As informações são do ‘TMZ’.

Jacques Bermon Webster, nome verdadeiro de Travis, tem 33 anos e é um dos maiores nome do trap. De acordo com o site, ele foi detido por volta das 4h e pagou a fiança de 650 dólares. Após apresentar a fiança, ele deve ser liberado ainda nesta quinta.

Valores e atrações do Rock in Rio 2024

Travis Scott é uma das atrações principais do Rock in Rio 2024. A edição comemorativa de 40 anos do evento deve acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

O evento deste ano contou com diversas novidades no line-up, incluindo uma nova edição do “Dia Delas”, somente com atrações femininas, e a inclusão do “Dia Brasil”, uma data em que somente artistas brasileiros participarão como forma de celebrar os diversos ritmos que compõe a música brasileira.

Entre as atrações internacionais, destacam-se as presenças de Ed Sheeran, Travis Scott, Shaw Mendes, Mariah Carey, Kate Perry, Evanescente, Imagine Dragons, Avenged Sevenfold e Deep Purple. Já no nacional, nomes como Ivete Sangalo, NX Zero, Os Paralamas do Sucesso e Chitãozinho e Xororó devem passar pelos palcos da edição.

Os ingressos têm valores que variam de R$397,50 (meia entrada) a R$795 (inteira) e dão direito a entrada em um único dia do festival.